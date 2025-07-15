Advertisement

أخبار عاجلة

النائب طه ناجي: على الحكومة أن تدعو إلى حوار وطني بالتنسيق مع رئيس الجمهوريّة ومن غير المناسب أن يشعر أهل طرابلس بأنّ الحكومة لا تسمعهم

Lebanon 24
15-07-2025 | 11:57
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ناجي: طرابلس تعاني من الإهمال وسكانها يشعرون أن الحكومة لا تسمعهم
lebanon 24
16/07/2025 00:46:52 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس النواب يؤكد التنسيق مع مجلس الدولة لاختيار شخصية وطنية لتشكيل الحكومة
lebanon 24
16/07/2025 00:46:52 Lebanon 24 Lebanon 24
طه ناجي: غياب رشيد كرامي جرح لم يلتئم بعد 38 سنة
lebanon 24
16/07/2025 00:46:52 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئاسة الروحية للدروز: ندعو لفتح حوار مع الحكومة السورية لعلاج التداعيات بالسويداء
lebanon 24
16/07/2025 00:46:52 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
17:44 | 2025-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:42 | 2025-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:33 | 2025-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:32 | 2025-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:19 | 2025-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:44 | 2025-07-15
17:42 | 2025-07-15
17:33 | 2025-07-15
17:32 | 2025-07-15
17:19 | 2025-07-15
17:11 | 2025-07-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24