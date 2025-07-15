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النائب إدغار طرابلسي: 6 أشهر مضت ولم نشهد أي انجاز فعلي لتحقيق ما ورد في خطاب القسم أو البيان الوزاري لناحية دعم التعليم وجودته في لبنان

Lebanon 24
15-07-2025 | 12:40
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