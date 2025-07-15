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خلف: هناك خطر آخر يتمثل في تعديل حدود دول المنطقة ويظهر بشكلٍ أساسي عندما نسمع عن مشروع إسرائيل الكبرى وحينما نسمع أن لسوريا منفذ على البحر الأبيض المتوسط

Lebanon 24
15-07-2025 | 13:30
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