خلف: هناك خطر آخر يتمثل في تعديل حدود دول المنطقة ويظهر بشكلٍ أساسي عندما نسمع عن مشروع إسرائيل الكبرى وحينما نسمع أن لسوريا منفذ على البحر الأبيض المتوسط

Lebanon 24