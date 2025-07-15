Advertisement

أخبار عاجلة

نتنياهو: لن نسمح بوضع في سوريا ينشأ فيه لبنان ثان وملتزمون بحماية السكان الدروز

Lebanon 24
15-07-2025 | 13:42
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الداخلية الألماني: ألمانيا والولايات المتحدة لن تسمحا بوضع تمتلك فيه إيران سلاحا نوويا
lebanon 24
16/07/2025 00:55:27 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير دفاع إسرائيل: قصفنا في سوريا رسالة تحذير للنظام السوري بأننا لن نسمح بالمساس بالدروز
lebanon 24
16/07/2025 00:55:27 Lebanon 24 Lebanon 24
كاتس: أوصلنا رسالة واضحة مفادها أنه لن يُسمح المساس بدروز سوريا
lebanon 24
16/07/2025 00:55:27 Lebanon 24 Lebanon 24
كاتس: ضرب أهداف في سوريا تحذير واضح للنظام السوري وإسرائيل لن تسمح بإلحاق الأذى بالدروز في سوريا
lebanon 24
16/07/2025 00:55:27 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:54 | 2025-07-15
17:53 | 2025-07-15
17:49 | 2025-07-15
17:47 | 2025-07-15
17:44 | 2025-07-15
17:42 | 2025-07-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24