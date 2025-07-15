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يسرائيل هيوم عن مصادر: هذه هي المرة الأولى التي تجرى فيها تغييرات كبيرة في الحرم الإبراهيمي منذ عام 1994

Lebanon 24
15-07-2025 | 15:26
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