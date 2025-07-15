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3 شهداء جراء غارة إسرائيلية استهدفت خيمة نازحين في النصيرات وسط قطاع غزة

Lebanon 24
15-07-2025 | 17:53
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