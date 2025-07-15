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هيئة البث الإسرائيلية: تُلزم حماس في اليوم الـ10 من الهدنة بتقديم معلومات عن باقي الرهائن وتكشف إسرائيل معلومات عن أكثر من 2000 معتقل من غزة

Lebanon 24
15-07-2025 | 23:12
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