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أكسيوس: من المتوقع أن يبحث ترامب وأمير قطر الجهود المبذولة لاستئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران لإبرام اتفاق نووي جديد

Lebanon 24
15-07-2025 | 23:49
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