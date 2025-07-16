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"لبنان 24": تحليق مسيّرات اسرائيلية فوق مناطق السلسلة الشرقية على علو منخفض
Lebanon 24
16-07-2025
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02:04
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