النائب قاسم هاشم لـ "الجديد": الأولوية دائماً لوقف العدوان على لبنان وإزالة الإحتلال الإسرائيلي من الجنوب ونستمع لإملاءات الخارج ولكن ليس بما يتعارض مع مصلحة الوطن

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