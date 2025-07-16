Advertisement

أخبار عاجلة

ترزيان: موضوع التدقيق المالي الجنائي أخذ جدلاً كبيراً ولم نعرف عنه أي شيء

Lebanon 24
16-07-2025 | 04:14
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
سيلم عون: التدقيق الجنائي هو الوسيلة الوحيدة لمعرفة من يتحمّل المسؤولية ولعلّ هذا ما يفسّر عرقلته والسؤال الأهم ما هي خطة الحكومة؟ والواضح ألّا نية في وضعها والمؤشرات سلبية
lebanon 24
16/07/2025 15:33:13 Lebanon 24 Lebanon 24
عدوان: مضيت الأشهر ولم يتغير أي شيء بشأن السلاح والإصلاح
lebanon 24
16/07/2025 15:33:13 Lebanon 24 Lebanon 24
الحكومة تستجيب لسؤال البستاني وتقدّم آلية لإخضاع المستفيدين من الدعم للتدقيق الجنائي
lebanon 24
16/07/2025 15:33:13 Lebanon 24 Lebanon 24
ترزيان: القانون الانتخابي الحالي يتضمن إجحافاً واضحاً بحقّ شريحة كبيرة وأساسية من اللبنانيين
lebanon 24
16/07/2025 15:33:13 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
08:32 | 2025-07-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:30 | 2025-07-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:56 | 2025-07-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:32 | 2025-07-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:22 | 2025-07-16 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:32 | 2025-07-16
08:30 | 2025-07-16
07:56 | 2025-07-16
07:32 | 2025-07-16
07:22 | 2025-07-16
07:07 | 2025-07-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24