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السفير الأميركي لدى إسرائيل: سأحضر اليوم محاكمة نتنياهو وأستمع وسيكون ذلك مثيرا جدا للاهتمام

Lebanon 24
16-07-2025 | 04:15
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