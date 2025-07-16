30
o
بيروت
31
o
طرابلس
30
o
صور
32
o
جبيل
30
o
صيدا
30
o
جونية
32
o
النبطية
31
o
زحلة
33
o
بعلبك
22
o
بشري
30
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
النائب حسين الحاج حسن: موضوع قانون الإنتخاب مطروح بطريقة لا تخدم المصلحة الوطنية وبعض الأفرقاء يريد الاستفادة من التطورات التي حصلت استناداً لتدخلات دول
Lebanon 24
16-07-2025
|
04:47
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الحاج حسن: البعض لا يريد أن يرى التدخل الأميركي في لبنان
Lebanon 24
الحاج حسن: البعض لا يريد أن يرى التدخل الأميركي في لبنان
16/07/2025 15:36:30
16/07/2025 15:36:30
Lebanon 24
Lebanon 24
شيخ العقل من عين التينة: لإستكمال تطبيق الطائف بما يخدم المصلحة الوطنية
Lebanon 24
شيخ العقل من عين التينة: لإستكمال تطبيق الطائف بما يخدم المصلحة الوطنية
16/07/2025 15:36:30
16/07/2025 15:36:30
Lebanon 24
Lebanon 24
الحاج حسن: البعض غير مقتنع بوجود مخاطر إرهابية وإسرائيلية تُهدّد لبنان
Lebanon 24
الحاج حسن: البعض غير مقتنع بوجود مخاطر إرهابية وإسرائيلية تُهدّد لبنان
16/07/2025 15:36:30
16/07/2025 15:36:30
Lebanon 24
Lebanon 24
الحاج حسن: التطبيع مع العدو هو ضد مصلحة لبنان
Lebanon 24
الحاج حسن: التطبيع مع العدو هو ضد مصلحة لبنان
16/07/2025 15:36:30
16/07/2025 15:36:30
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
غارات إسرائيلية جديدة على مبنى وزارة الدفاع السورية (العربية)
Lebanon 24
غارات إسرائيلية جديدة على مبنى وزارة الدفاع السورية (العربية)
08:33 | 2025-07-16
16/07/2025 08:33:50
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي: الضربات المؤلمة على سوريا قد بدأت
Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي: الضربات المؤلمة على سوريا قد بدأت
08:32 | 2025-07-16
16/07/2025 08:32:59
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلام إسرائيلي عن مصادر أمنية: نستهدف بالغارات القصر الرئاسي ومبنى القيادة العامة السورية
Lebanon 24
إعلام إسرائيلي عن مصادر أمنية: نستهدف بالغارات القصر الرئاسي ومبنى القيادة العامة السورية
08:32 | 2025-07-16
16/07/2025 08:32:38
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلام إسرائيلي: قصف إسرائيلي يستهدف القصر الرئاسي في دمشق
Lebanon 24
إعلام إسرائيلي: قصف إسرائيلي يستهدف القصر الرئاسي في دمشق
08:30 | 2025-07-16
16/07/2025 08:30:03
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية الإسرائيلي: نريد الحفاظ على الوضع القائم بالمنطقة الحدودية مع سوريا
Lebanon 24
وزير الخارجية الإسرائيلي: نريد الحفاظ على الوضع القائم بالمنطقة الحدودية مع سوريا
07:56 | 2025-07-16
16/07/2025 07:56:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تفاصيل مُفاجئة عن وفاة شقيق الفنان زياد برجي.. إهمال وتقصير طبي؟
Lebanon 24
تفاصيل مُفاجئة عن وفاة شقيق الفنان زياد برجي.. إهمال وتقصير طبي؟
13:31 | 2025-07-15
15/07/2025 01:31:03
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما يُخطط له برّي.. "التحذيرات قرأها بجدية"!
Lebanon 24
هذا ما يُخطط له برّي.. "التحذيرات قرأها بجدية"!
13:00 | 2025-07-15
15/07/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حامل بشهرها الثامن... إعلاميّة الـ"ال بي سي" تتعرّض لحادثة مرعبة
Lebanon 24
حامل بشهرها الثامن... إعلاميّة الـ"ال بي سي" تتعرّض لحادثة مرعبة
09:08 | 2025-07-15
15/07/2025 09:08:41
Lebanon 24
Lebanon 24
انفجار السويداء: اختبار دموي لتقارب دمشق وتل أبيب
Lebanon 24
انفجار السويداء: اختبار دموي لتقارب دمشق وتل أبيب
11:00 | 2025-07-15
15/07/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مروعة: مقتل فنانة شهيرة وزوجها بالرصاص.. وهكذا تم العثور على جثتيهما (صور)
Lebanon 24
حادثة مروعة: مقتل فنانة شهيرة وزوجها بالرصاص.. وهكذا تم العثور على جثتيهما (صور)
01:29 | 2025-07-16
16/07/2025 01:29:01
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
08:33 | 2025-07-16
غارات إسرائيلية جديدة على مبنى وزارة الدفاع السورية (العربية)
08:32 | 2025-07-16
وزير الدفاع الإسرائيلي: الضربات المؤلمة على سوريا قد بدأت
08:32 | 2025-07-16
إعلام إسرائيلي عن مصادر أمنية: نستهدف بالغارات القصر الرئاسي ومبنى القيادة العامة السورية
08:30 | 2025-07-16
إعلام إسرائيلي: قصف إسرائيلي يستهدف القصر الرئاسي في دمشق
07:56 | 2025-07-16
وزير الخارجية الإسرائيلي: نريد الحفاظ على الوضع القائم بالمنطقة الحدودية مع سوريا
07:32 | 2025-07-16
"لبنان 24": العدوّ الإسرائيليّ يُطلق النار من "موقع الرادار" باتّجاه أطراف بلدة شبعا
فيديو
بعد دخوله السجن وتعرّضه لأزمة صحية.. نجم "سوبر ستار" الشهير يعود بعد غياب شاهدوا كم تغير (فيديو)
Lebanon 24
بعد دخوله السجن وتعرّضه لأزمة صحية.. نجم "سوبر ستار" الشهير يعود بعد غياب شاهدوا كم تغير (فيديو)
02:20 | 2025-07-16
16/07/2025 15:36:30
Lebanon 24
Lebanon 24
باستخدام الخردة.. ابن الـ 26 عاماً يصنع نسخة مذهلة من سيارة لامبورغيني الفارهة (فيديو)
Lebanon 24
باستخدام الخردة.. ابن الـ 26 عاماً يصنع نسخة مذهلة من سيارة لامبورغيني الفارهة (فيديو)
04:00 | 2025-07-12
16/07/2025 15:36:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بهيكل نحيف وكاميرات ممتازة.. تعرّفوا إلى ميزات هاتف Galaxy Z Fold7 (فيديو)
Lebanon 24
بهيكل نحيف وكاميرات ممتازة.. تعرّفوا إلى ميزات هاتف Galaxy Z Fold7 (فيديو)
01:00 | 2025-07-12
16/07/2025 15:36:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24