النائب شربل مسعد: الشكر للحكومة على جهودها ولكن هذا الأمر لا يعفيها من المحاسبة والمساءلة وملف الكهرباء ما زال في العتمة ونسمع عن خطط وتمويلات ومفاوضات بينما المواطن لا يرى إلا العتمة

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