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النائب شربل مسعد: الشكر للحكومة على جهودها ولكن هذا الأمر لا يعفيها من المحاسبة والمساءلة وملف الكهرباء ما زال في العتمة ونسمع عن خطط وتمويلات ومفاوضات بينما المواطن لا يرى إلا العتمة

Lebanon 24
16-07-2025 | 05:08
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