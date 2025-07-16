مسعد: تقاسم النفوذ ما زال يطغى على التعيينات بينما القضاء في حالة يُرثى له وهو بحاجة لحماية تشريعية ونريد قضاء لا يخشى السياسي بل يراقبه ويُحاسبه

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