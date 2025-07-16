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علي حسن خليل: إتفاق وقف إطلاق النار لا لُبس فيه وهو يؤكد وقف الحرب وانتشار الجيش وسحب السلاح وانسحاب العدوّ وإطلاق الأسرى لكن إسرائيل لم تحترم هذا الاتفاق بينما لبنان التزم بالكامل به

Lebanon 24
16-07-2025 | 05:19
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