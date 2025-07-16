علي حسن خليل: فرنسا وأميركا عاجزتان عن ممارسة ضغط حقيقي على إسرائيل للالتزام بتطبيق إتفاق وقف إطلاق النار ولماذا نتجاوز حقنا المشروع في أن نضغط لالزام العدوّ بتطبيق ما تم الاتفاق عليه؟

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