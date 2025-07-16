علي حسن خليل: أي إجراء عقابي كالذي نشعر به في ظل غياب مشروع إعادة الإعمار سيجعل الثقة مفقودة مع الدولة والقلق وجودي وليس وهماً في منطقة لم تستقر بعد

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