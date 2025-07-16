سلام: تعرفون أن الحكومة تواجه عقبات وعراقيل موروثة وعمرها هو أشهر معدودة لا سنوات عدة والحقيقة أن عمرها منذ نيل ثقتها لم يتجاوز بعد عدد أصابع اليد الواحدة

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