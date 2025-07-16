سلام: الحكومة قررت التوقف عن مراكمة الدين لشراء الفيول والتواصل مع الدول المانحة وتحديداً دول الخليج الشقيقة للاستحصال على حاجة كهرباء لبنان من الفيول و"الغاز أويل" كهبة للبنان

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