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الجيش الإسرائيلي يقول إنه سيعزز قواته في قطاع الحدود مع سوريا (الحدث)

Lebanon 24
16-07-2025 | 06:03
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