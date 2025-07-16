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عدوان: الحكومة أكدت بوضوح عزمها على وضع البرنامج الزمني لحصرية السلاح والمباشرة به و"القوات اللبنانية" صادقة مع نفسها وتقول ما يجب أن تقوله وتفعله ما يجب فعله

Lebanon 24
16-07-2025 | 06:34
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