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وزير الدفاع الإسرائيلي: أحبطنا المشروع النووي الإيراني ودمرنا أكثر من 10مواقع نووية ولم يعد هناك اليوم مثل ذلك المشروع

Lebanon 24
16-07-2025 | 06:49
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