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التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في السويداء ونشر حواجز أمنية في المدينة واندماجها الكامل ضمن الدولة السورية (سانا)

Lebanon 24
16-07-2025 | 10:30
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