Advertisement

أخبار عاجلة

أكسيوس عن مسؤول أميركي: الساعات المقبلة قد تقوض بشدة التقدم نحو اتفاقية أمنية جديدة بين إسرائيل وسوريا

Lebanon 24
16-07-2025 | 11:32
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
روبيو: نأمل في رؤية بعض التقدم بين سوريا وإسرائيل في الساعات القليلة المقبلة
lebanon 24
16/07/2025 21:15:49 Lebanon 24 Lebanon 24
أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي: التقدير في إسرائيل هو أن حماس ستعطي ردا إيجابيا وسيكون بالإمكان إحراز تقدم نحو صفقة خلال الأيام المقبلة
lebanon 24
16/07/2025 21:15:49 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤولون أميركيون لـ أكسيوس: واشنطن تجري مباحثات تمهيدية بشأن اتفاق إسرائيل وسوريا
lebanon 24
16/07/2025 21:15:49 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: على حماس التوقف عن القيام بأي أعمال تقوض جهود التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل
lebanon 24
16/07/2025 21:15:49 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
14:10 | 2025-07-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:09 | 2025-07-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:08 | 2025-07-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:06 | 2025-07-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:04 | 2025-07-16 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:29 | 2025-07-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:50 | 2025-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:47 | 2025-07-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:28 | 2025-07-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2025-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:10 | 2025-07-16
14:09 | 2025-07-16
14:08 | 2025-07-16
14:06 | 2025-07-16
14:04 | 2025-07-16
13:49 | 2025-07-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24