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أخبار عاجلة
وزير الخارجية الأميركية: اتفقنا على خطوات محددة ستضع نهاية للأوضاع في سوريا الليلة
Lebanon 24
16-07-2025
|
14:48
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