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المندوب السوري: دمشق تطالب الأمم المتحدة بإجبار إسرائيل على الانسحاب من الأراضي السورية

Lebanon 24
16-07-2025 | 16:42
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