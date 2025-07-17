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"لبنان 24": الجيش الاسرائيلي نفذ تفجيرا كبيرا في أحد المباني في بلدة حولا

Lebanon 24
17-07-2025 | 00:18
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