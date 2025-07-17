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وزارة الداخلية العراقية: 61 شخصا لقوا مصرعهم في حريق مركز تجاري بمحافظة واسط

Lebanon 24
17-07-2025 | 03:17
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