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"الادارة الذاتية" الكردية شمال شرقي سوريا تعلن أنها سترسل مساعدات إنسانية لمحافظة السويداء

Lebanon 24
17-07-2025 | 04:59
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