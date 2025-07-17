ميقاتي بعد زيارة بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر: سعدت باللقاء مع صاحب الغبطة وأجرينا جولة أفق في كل الاوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة

Lebanon 24