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عوائل من البدو خرجت من السويداء بعد توجيه إنذار لها من الفصائل التابعة للهجري (الحدث)

Lebanon 24
17-07-2025 | 05:32
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