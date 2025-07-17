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رويترز: دبلوماسيون غربيون كانوا على بعد أمتار من غارات إسرائيل أمس على دمشق
Lebanon 24
17-07-2025
|
08:07
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