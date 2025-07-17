Advertisement

أخبار عاجلة

بدء جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا وعلى جدول الأعمال 11 بندًا أبرزها بند التعيينات

Lebanon 24
17-07-2025 | 08:13
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
جلسة في مجلس الوزراء.. 11 بندًا أبرزها التعيينات
lebanon 24
17/07/2025 18:12:47 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس الوزراء غدًا واستغراب ادراج البند 10 في جدول الاعمال
lebanon 24
17/07/2025 18:12:47 Lebanon 24 Lebanon 24
بدء جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا
lebanon 24
17/07/2025 18:12:47 Lebanon 24 Lebanon 24
بدء جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا
lebanon 24
17/07/2025 18:12:47 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
11:07 | 2025-07-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:06 | 2025-07-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2025-07-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:52 | 2025-07-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:27 | 2025-07-17 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:07 | 2025-07-17
11:06 | 2025-07-17
11:00 | 2025-07-17
10:52 | 2025-07-17
10:27 | 2025-07-17
10:26 | 2025-07-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24