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البطريركية اللاتينية في القدس: قصف كنيستنا في غزة ليس أشد قسوة من المآسي التي أصابت قطاع غزة

Lebanon 24
17-07-2025 | 10:26
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