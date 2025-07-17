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تأجيل تعيينات الهيئة الناظمة للاتصالات والطاقة وتمديد مهل الترشيح للهيئتين لاسبوعين اضافيين

Lebanon 24
17-07-2025 | 11:18
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