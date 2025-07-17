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مرقص: الرئيس عون تطرّق إلى موضوع الاعتداءات الاسرائيلية على دمشق وأدانها بشدّة وقال إنّها تمثل انتهاكاً واضحاً للسيادة السوريّة فاستقرار لبنان من استقرار سوريا

Lebanon 24
17-07-2025 | 11:29
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