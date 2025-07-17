مرقص: الرئيس عون تطرّق إلى موضوع الاعتداءات الاسرائيلية على دمشق وأدانها بشدّة وقال إنّها تمثل انتهاكاً واضحاً للسيادة السوريّة فاستقرار لبنان من استقرار سوريا

Lebanon 24