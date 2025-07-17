Advertisement

أخبار عاجلة

وزير العدل عادل نصار: من الممكن التوصل إلى اتفاق مع دمشق بشأن ملف الموقوفين السوريين (سكاي نيوز)

Lebanon 24
17-07-2025 | 14:52
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير العدل عادل نصار: الجانب السوري أبدى اهتمامًا بضرورة التوصل إلى اتفاقية تتناول بشكل خاص الفترة الحكمية للسجناء خلال الزيارة التي قام بها الرئيس سلام إلى دمشق (الجديد)
lebanon 24
18/07/2025 04:25:05 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير العدل عادل نصار لـmtv: أقدّر كلّ العمل والجهد الذي وضعتهما لجنة الإدارة والعدل على قانون استقلالية القضاء ونعتبر أنّنا قمنا بواجبنا ونتمنّى أن يصدر القانون في أسرع وقت ممكن
lebanon 24
18/07/2025 04:25:05 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرا الداخلية أحمد الحجّار والعدل عادل نصّار يتفقدان أقلام الفرز في قصر العدل في بيروت
lebanon 24
18/07/2025 04:25:05 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة العدل بحكومة الدبيبة: منفتحون للعمل مع لبنان لإنهاء ملف هنيبال بشكل عادل
lebanon 24
18/07/2025 04:25:05 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
19:18 | 2025-07-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:17 | 2025-07-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:39 | 2025-07-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:38 | 2025-07-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:38 | 2025-07-17 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:18 | 2025-07-17
19:17 | 2025-07-17
18:39 | 2025-07-17
18:38 | 2025-07-17
18:38 | 2025-07-17
18:27 | 2025-07-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24