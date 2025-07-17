مندوب تركيا لدى مجلس الأمن: تؤمن تركيا بأن عزيمة الشعب السوري لن تنكسر بهذه الهجمات الإسرائيلية وعلى المجتمع الدولي ألا يترك الشعب السوري يسير وحد

Lebanon 24