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وزير الخارجية السعودي يؤكد لروبيو أهمية احترام استقلال سوريا وسيادتها

Lebanon 24
17-07-2025 | 17:30
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