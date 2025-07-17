Advertisement

أخبار عاجلة

الخارجية المصرية: مصر تدين استهداف إسرائيل دور العبادة في قطاع غزة

Lebanon 24
17-07-2025 | 17:56
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية الفلسطينية: ندين استهداف المواطنين عند نقطة تجمع للمياه في المخيم الجديد بالنصيرات وسط غزة
lebanon 24
18/07/2025 04:30:03 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية المصرية: ندين بأشد العبارات الاعتداءات المتكررة التي يرتكبها المستوطنون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية
lebanon 24
18/07/2025 04:30:03 Lebanon 24 Lebanon 24
مصر تدين قرار إسرائيل الموافقة على إنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة
lebanon 24
18/07/2025 04:30:03 Lebanon 24 Lebanon 24
بطريركية الأرمن الكاثوليك: لضرورة قيام الجهات المسؤولة في سوريا بكشف ملابسات الجريمة واتخاذ كل التدابير لضمان أمن دور العبادة
lebanon 24
18/07/2025 04:30:03 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
19:18 | 2025-07-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:17 | 2025-07-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:39 | 2025-07-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:38 | 2025-07-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:38 | 2025-07-17 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:18 | 2025-07-17
19:17 | 2025-07-17
18:39 | 2025-07-17
18:38 | 2025-07-17
18:38 | 2025-07-17
18:27 | 2025-07-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24