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الخارجية الأميركية: ما يزال تحذير السفر إلى سوريا عند المستوى 4 ويمنع السفر إليها بسبب مخاطر النزاع المسلح

Lebanon 24
17-07-2025 | 18:25
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