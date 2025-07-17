Advertisement

أخبار عاجلة

يديعوت أحرونوت: سلاح الجو الإسرائيلي شن 200 غارة في سوريا منذ الثلاثاء معظمها ضد أهداف لا علاقة لها بأحداث السويداء

Lebanon 24
17-07-2025 | 23:30
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
يديعوت أحرونوت: رفع دعوى قضائية في هولندا ضد ضابط بسلاح الجو الإسرائيلي بشبهة ارتكاب جرائم حرب
lebanon 24
18/07/2025 08:09:16 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: سلاح الجو يقصف أهدافا تابعة للنظام السوري في السويداء
lebanon 24
18/07/2025 08:09:16 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو شن نحو 130 غارة على أهداف في أنحاء قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية
lebanon 24
18/07/2025 08:09:16 Lebanon 24 Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو يجدد غاراته على السويداء ويستهدف مواقع للنظام السوري
lebanon 24
18/07/2025 08:09:16 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
00:42 | 2025-07-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:33 | 2025-07-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:32 | 2025-07-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:31 | 2025-07-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:15 | 2025-07-18 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
00:42 | 2025-07-18
00:33 | 2025-07-18
00:32 | 2025-07-18
00:31 | 2025-07-18
00:15 | 2025-07-18
23:31 | 2025-07-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24