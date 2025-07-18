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"وول ستريت جورنال": إيران تهرّب الأسلحة إلى "حزب الله" في سيارات صغيرة عبر سوريا بعد أن كانت تستخدم شاحنات للتهريب سابقاً

Lebanon 24
18-07-2025 | 00:32
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