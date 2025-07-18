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وصول الرئيس عون إلى مبنى الإدارة المركزية للجامعة اللبنانية في منطقة المتحف وفي استقباله رئيس الجامعة الدكتور بسام بدران

Lebanon 24
18-07-2025 | 00:42
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