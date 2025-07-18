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وزير الداخلية التركي يعلن إلقاء القبض على 153 مشتبها بهم في عمليات أمنية نفذت في 28 ولاية ضد تنظيم داعش (سكاي نيوز)

Lebanon 24
18-07-2025 | 01:55
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