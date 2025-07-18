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سفير إيران في موسكو: معاهدة الشراكة الاستراتيجية بين إيران وروسيا دخلت حيز التنفيذ

Lebanon 24
18-07-2025 | 02:15
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