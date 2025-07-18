Advertisement

أخبار عاجلة

وكالة أنباء إيرانية: وزير الخارجية الإيراني يعرب خلال اتصال هاتفي مع نظيره المصري عن قلقه الشديد إزاء التطورات الأخيرة في سوريا

Lebanon 24
18-07-2025 | 03:25
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وكالة أنباء فارس: وزير الخارجية الإيراني أجرى محادثات مع نظيره الصيني على هامش اجتماع منظمة شنغهاي
lebanon 24
18/07/2025 11:25:44 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: روبيو بحث مع نظيره الفرنسي في اتصال هاتفي التطورات في الشرق الأوسط
lebanon 24
18/07/2025 11:25:44 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الإيراني وأمير قطر يؤكدان خلال اتصال هاتفي تعزيز العلاقات الثنائية ووقف "الجرائم" في غزة (وكالة أنباء فارس)
lebanon 24
18/07/2025 11:25:44 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس المصري يجري اتصالاً هاتفياً بنظيره الإيراني
lebanon 24
18/07/2025 11:25:44 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
04:15 | 2025-07-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:08 | 2025-07-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:04 | 2025-07-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:48 | 2025-07-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:41 | 2025-07-18 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
04:15 | 2025-07-18
04:08 | 2025-07-18
04:04 | 2025-07-18
03:48 | 2025-07-18
03:41 | 2025-07-18
03:40 | 2025-07-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24