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بطريركية القدس للاتين تعلن زيارة وفد كنسي إلى مدينة غزة بعد ضربة إسرائيلية أصابت الكنيسة الكاثوليكية الوحيدة في القطاع

Lebanon 24
18-07-2025 | 04:55
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