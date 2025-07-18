Advertisement

أخبار عاجلة

الكرملين: تصريحات قائد عسكري أميركي بشأن قدرة الناتو على الاستيلاء على منطقة كالينغراد الروسية تصريحات عدائية

Lebanon 24
18-07-2025 | 05:50
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الكرملين: نتابع تصريحات ترامب من كثب و موسكو مهتمة بمواصلة إصلاح العلاقات الروسية الأميركية
lebanon 24
18/07/2025 14:22:03 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الصينية: نحتج على تصريحات وزير الدفاع الأميركي بشأن تايوان
lebanon 24
18/07/2025 14:22:03 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الروسية: تصريحات زيلنسكي عن نتائج مفاوضات #اسطنبول تكشف عدم اهتمامه بمواطني أوكرانيا
lebanon 24
18/07/2025 14:22:03 Lebanon 24 Lebanon 24
قوات سوريا الديمقراطية: تصريحات الداخلية السورية بشأن هوية المتورطين في تفجير كنيسة مار الياس غير صحيحة
lebanon 24
18/07/2025 14:22:03 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
07:15 | 2025-07-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:04 | 2025-07-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:55 | 2025-07-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:51 | 2025-07-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:35 | 2025-07-18 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:15 | 2025-07-18
07:04 | 2025-07-18
06:55 | 2025-07-18
06:51 | 2025-07-18
06:35 | 2025-07-18
06:33 | 2025-07-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24